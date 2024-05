Nível do Rio Acre marca 2,79 metros e pode comprometer abastecimento de água em Rio Branco

O nível do Rio Acre continua abaixo dos 3 metros em Rio Branco. Na manhã desta segunda-feira, 27, de acordo com a Coordenadoria da Defesa Civil Municipal, o manancial registrou 2,79 metros.

Nas últimas 24 horas, o Rio diminuiu 9 centímetros, apesar dos 39,5 mm de chuva registrados na última sexta-feira, 24.

Segundo a Defesa Civil Municipal, a menor medição para maio do ano passado foi 7,27 metros. A média para esse período seria em torno de 5 metros. O ano em que o Rio Acre apresentou a menor marca, antes de 2024, foi em setembro de 2022, quando atingiu 1,25 metro. Naquele ano, o rio já estava abaixo dos quatro metros no mês de maio.

A Defesa Civil de Rio Branco confirmou recentemente que um plano de contingência de escassez hídrica está pronto para ser colocado em prática, com a expectativa de que a situação se agrave devido à baixa do manancial. O tenente-coronel Cláudio Falcão revelou na última semana que no próximo mês deverá começar o abastecimento de água na zona rural.