De olho no G-4, Rio Branco encara nesta segunda-feira o Trem-AP

Na quinta posição na tabela de classificação – cinco pontos ganhos em quatro jogos disputados, e buscando um resultado positivo para figurar no G-4 do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Serie D, o Rio Branco visita nesta segunda-feira (27), às 18h15 (de Rio Branco), no estádio Zerão, na cidade de Macapá-AP, o Trem.

O técnico estrelado Wemerson Rambinho para a partida perde o volante Joel. O atleta e a diretoria estrelada chegaram a um acordo e o volante não faz mais parte do elenco para a sequência da temporada. Joel comentou que ocorreram algumas situações internas e, como o ambiente já não o mesmo do início do estadual, resolveu deixar o clube.

Precisando pontuar fora de casa para recuperar terreno dentro da competição, o técnico Wemerson Rambinho vai contar para o duelo com o retorno do zagueiro Uberaba. O atleta cumpriu suspensão no empate diante do São Raimundo/RR. Por outro lado, o comandante estrelado vive o dilema entre a escalação do meia Tiago Dunha ou Keslley.

JOGADOR E S R E LACIONADOS

Goleiros: Evandro Gigante e Arthur

Laterais: Índio (D), Querobino (E), Gustavo (E)

Zagueiros: Rikelmmer, Uberaba, Reginaldo, Ray e Gustavo Endrick

Meias: Júlio, Márcio, Vitinho, Nixo, Tiago Miranda, Jackson, Thiago Dunha, Keslley, Vitor Hugo

Atacantes: Rogério, Vinícius, Felipinho, Marquinho e Gabriel