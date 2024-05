Polícia Militar prende homem com drogas no bairro Boa Vista

Na madrugada desta sexta-feira, dia 31, uma operação de patrulhamento realizada pela Força Tática do 1° Batalhão, resultou na prisão de um homem por suspeita de tráfico de drogas na rua do Futuro, bairro Boa Vista. A área é conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, e os policiais avistaram Ramon Lebre de Souza, de 26 anos, em frente a um terreno abandonado que é frequentemente usado como ponto de venda de drogas.

Os agentes abordaram o autor de forma oportuna, encontrando em sua posse várias substâncias ilícitas e outros itens relacionados ao tráfico. Foram apreendidos com ele 11 porções de uma substância branca, possivelmente cocaína, 12 pedras que aparentam ser crack e 57 porções de uma substância esverdeada, provavelmente maconha do tipo skank. Além das drogas, também foram encontrados uma balança de precisão, um celular Samsung A 20 com a tela quebrada, 144 reais em dinheiro e 12,25 reais em moedas.

Após a busca pessoal, Ramon Lebre recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais cabíveis. A ação reforça o comprometimento da Polícia Militar em combater o tráfico de drogas na região e garantir a segurança da comunidade local.