Fundhacre atende 60 crianças em mutirão de exames na especialidade de eletroencefalograma com sedação

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) realizou nesta sexta-feira, 31, um mutirão para realização do exame de eletroencefalograma com sedação. Foram 60 crianças atendidas durante toda a manhã.

A iniciativa é a primeira para esta especialidade, no entanto, a expectativa é realizar novos mutirões nas próximas semanas, com o objetivo de diminuir a fila de espera, não apenas de crianças, mas também de adultos que aguardam pelo atendimento. O eletroencefalograma (EEG) é um exame que avalia a atividade dos impulsos elétricos do cérebro gerados de forma natural, examinando a normalidade do funcionamento cerebral quanto à intensidade e regularidade dos impulsos emitidos.

A psicóloga Janaira Barros levou a filha Júlia, de 4 anos, para realizar o exame e ponderou que, apesar da demora, realizar o exame traz um pouco de alívio. “Eu estava esperando ser chamada há dois anos. Traz um pouco de alívio, mas porque eu venho trabalhando com a minha filha até tentar descobrir o que ela tem, porque o comportamento, a cognição, o atraso, então tudo isso deixa os pais apreensivos de saber o que a criança tem e o exame é fundamental para a gente saber ao certo. Mas estou tranquila e vamos ver o que que os médicos vão dizer com o resultado do exame”, destacou a mãe da Júlia, Janaira Barros.

O chefe do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico da Fundhacre (SADT), Erick Melo, reforçou a união de esforços para concretizar o mutirão. “É o nosso primeiro mutirão do exame eletroencefalograma com sedação para 60 crianças que estavam com a espera desse exame há algum tempo. E hoje estamos iniciando esse exame com apoio junto da direção, da presidente Ana Beatriz, junto com o pessoal da anestesia e com o centro cirúrgico. E é com muita alegria que a gente está fazendo esse mutirão do exame para tentar diminuir um pouco das filas reprimidas que existem desse exame”, reforçou Melo.

A diretora de Asssistência da Fundhacre, Carina Hechenberger, destaca que novos mutirões devem acontecer em breve. “Com o objetivo de redução das listas de espera de exames e procedimentos agendados pela Fundação, iniciamos hoje o mutirão para a realização do eletroencefalograma, que é um exame destinado para o diagnóstico de crianças que buscam atendimento aqui na Fundação. Esse é um de vários outros mutirões que irão acontecer para atender o nosso público”, destaca Carina.