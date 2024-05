População tem visão negativa de serviços ofertados pela Prefeitura Municipal de Rio Branco , diz fórum

O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre saiu às ruas de Rio Branco e entrevistou 782 pessoas perguntando a avaliação delas em relação à pavimentação das ruas, qualidade das calçadas, condição de acesso dos ramais, abastecimento de água, rede de esgoto, iluminação Pública, coleta de lixo, limpeza pública, atendimento nos postos de saúde, educação, transporte público, acesso à cultura, acesso ao esporte e lazer, acesso à assistência/proteção social, programas de moradia, oportunidades de empregos, mercados municipais, feiras nos bairros, feiras de economia solidária, respostas à desastres naturais e condição de parques e pontos turísticos municipais.

Aos entrevistados foi feita a seguinte pergunta: “Como você avalia a oferta dos seguintes serviços públicos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Rio Branco?”.

A pavimentação de ruas é vista como péssima por 50,57% dos entrevistados. Os que acham “ruim” são 46,76%. Apenas 2,03% acham bom.

A resposta aos desastres naturais é tida como boa por 23,63% e ruim por 31,89%. 33,42% se disseram neutros em relação a essa questão.

O transporte público é péssimo para 37,87% e bom para 4,83%.

Já os programas de moradia são vistos como péssimos para 19,44% e ruim para 37,44%.

No geral, os quesitos receberam maioria de avaliação negativa, o que pode expor total insatisfação dos cidadãos com a situação da cidade em que vivem. Ou seja: não estão nem um pouco satisfeitos com o serviço que recebem da prefeitura.

A pesquisa foi realizada entre 22 e 26 de abril, no período da tarde, nos principais pontos de fluxo de Rio Branco com pessoas aptas a participarem do processo eleitoral. “Com o intuito de não emitir nenhum juízo de valor sobre os resultados apresentados, não faremos análises, deixando a interpretação dos resultados apresentados nas tabelas”, justifica o Fórum.A amostra foi estratificada originalmente por sexo

(masculino e feminino), com um nível de confiança de 95% e

uma margem de erro de 4,95%, resultando em uma amostra

de 391 entrevistados por sexo.

Acesse aqui a pesquisa na íntegra: https://forumdoacre.org.br/wp-content/uploads/2024/05/11o-Boletim-Economico-4a-parte-.pdf