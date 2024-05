Maio amarelo: 111 morreram no trânsito acreano em um ano, segundo o Detran

Dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC), divulgados pelo g1 Acre nesta quinta-feira (30) mostram que em um ano 111 pessoas perderam a vida no trânsito no Acre. Os números são do período de março de 2023 a março de 2024.

Ainda segundo o Detran-AC, foram registrados ainda 4.374 acidentes de trânsito sem vítimas fatais no mesmo período. Foram 409 casos com vítimas não fatais, resultando em 535 pessoas lesionadas.

Outro dado se refere ao crescimento de 9,5% nos índices de acidente de trânsito entre janeiro e março deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Com vítima fatal, foram 13 mortes em 2023 e 25 em 2024, um aumento de 48%.

Neste ano, a campanha Maio Amarelo estabeleceu ações de educação e segurança no trânsito para reduzir estes números e chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Cléia Machado, coordenadora de Educação de Trânsito do Detran-AC, afirmou que o Acre já adere ao Maio Amarelo há 10 anos e durante todo esse mês, várias ações foram realizadas.

“Fizemos entrega de kits do Projeto Pedal Consciente, entregas de capacete e também a entrega da CNH Social. Estivemos presentes em vários municípios do estado como Sena Madureira, Assis Brasil, Plácido de Castro, Manoel Urbano, Rodrigues Alves, Tarauacá, Mâncio Lima e encerramos as nossas atividades com a terceira corrida Maio Amarelo em Cruzeiro do Sul que foi de bastante sucesso onde 300 atletas participaram junto conosco”, comentou.

A coordenadora também explicou que as ações não foram efetuadas apenas pelo órgão, e contou com parcerias com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC), Programa Vida no Trânsito e com o Batalhão de Trânsito (Bptran), onde unidos fizeram essas atividades.

“Essas e várias outras ações em prol de um trânsito mais seguro no nosso estado”, afirmou Cléia.

Com informações do g1 Acre.