Parque Industrial de Rio Branco receberá operação tapa-buraco

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) vai realizar uma operação tapa-buraco no Parque Industrial de Rio Branco, localizado na BR-364.

O acordo de cooperação técnica foi assinado na manhã de ontem, 28, na sede do Deracre. Além do Parque Industrial de Rio Branco, um estudo será feito para levantamento das necessidades dos parques e distritos industriais em sete municípios do Acre.

A ação faz parte das medidas de apoio do governo do Acre na Semana da Indústria. Para o secretário Assurbanipal Mesquita, os investimentos vão ajudar no transporte dos bens produzidos pelo setor.

“São medidas que ajudam no acesso aos parques e distritos industriais, melhorando a segurança e o transportes dos bens produzidos”, comentou o secretário.