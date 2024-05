A cidade de Epitaciolândia, localizada na região do Alto Acre, fronteira com a Bolívia, registrou 15,3ºC nessa terça-feira (28), um novo recorde de frio para o ano no estado do Acre.

O portal o Tempo Aqui, de Davi Friale, prevê novos recordes para esta quarta-feira, dia 29 e sexta-feira, 31. As temperaturas mínimas deverão ficar entre 12º e 15ºC em Rio Branco, Brasileia e municípios vizinhos.