Polícia Rodoviária Federal apreende droga que saía do Acre para Brasília em latas de massa corrida

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rondônia detalhou nesta quarta-feira, 29, sobre uma ocorrência do último final de semana, em Porto Velho, quando os patrulheiros apreenderam em um ônibus pouco mais de 13 quilos da maconha geneticamente modificada, a Skunk.

Segundo eles, a droga havia saído de Rio Branco, no Acre, e tinha como destino final Brasília. De acordo com as informações, os policiais federais participavam de uma atividade de rotina de enfrentamento ao tráfico de drogas na BR-364, quando abordaram um ônibus.

Ao verificarem todas as encomendas transportadas pela empresa, notaram entre elas três latas de massa corrida. Eles estranharam o fato de a encomenda ter o endereço de Rio Branco para Brasília, já que a principal fábrica desse produto está situada em São Paulo, bem mais perto que levar o produto do Acre.

Quando abriram as latas, encontraram 13,5 quilos de skunk em pacotes. Como ninguém foi preso, a droga apreendida foi entregue á Polícia Judiciária, que deverá comandar as investigações na tentativa de chegar ao dono da droga.