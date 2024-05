Rio Grande do Sul tem previsão de dias secos após cheias históricas e 169 mortes

Um ciclone extratropical vai afastar a instabilidade e deixar o tempo seco pelos próximos dias, no Rio Grande do Sul, de acordo com a Metsul. O fenômeno tem provocado ventos com velocidade acima de 90 km/h e alertas de chuvas no Rio Grande do Sul.

Nesta quarta-feira (29), o dia será de ar frio, com origem polar, e temperaturas mais baixas amanhecer com mínimas entre 6°C e 9°C na Grande Porto Alegre. Na Região Metropolitana, a previsão é de 11°C.

No litoral e na região serrana há previsão de chuva e garoa durante a manhã. Os ventos devem variar entre 50 e 60 km/h na região da costa.

A partir de quinta (30), há probabilidade de geada para as madrugadas com o avanço do ar frio impulsionado pelo ciclone.

Apesar das noites e madrugadas frias, os próximos dias devem ter tardes mais agradáveis no estado, com o enfraquecimento do ar polar e a presença do sol. As máximas passam de 20ºC no final da semana.

Já são 169 mortes em razão dos temporais e cheias que afetam o RS desde 29 de abril. Até a noite desta quinta-feira (28), segundo a Defesa Civil Estadual, o estado contava com 50 pessoas desaparecidas.

O número oficial do estado, publicado no último boletim, registrou 806 feridos e mais de 580 mil pessoas desalojadas.

O mês de maio, para Porto Alegre, foi o mais chuvoso da história, com análises iniciadas em 1916, que, segundo o Inmet, até o dia 28 de maio, o acumulado na Capital gaúcha chegou a 694,4 milímetros.

Considerando apenas o mês de maio, foram 522,8 milímetros. A marca ultrapassou as chuvas de 1941 e a de setembro de 2023.

•522,8 mm maio 2024

•447,3 mm setembro 2023

•405,5 mm maio 1941

•403,6 mm junho 1944

•386,6 mm abril 1941

•365,6 mm junho 1982