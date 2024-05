Câmbio de caminhão quebra e bloqueia parte de avenidas na Capital

O câmbio de um caminhão quebrou na manhã desta quarta-feira, 29, e o veículo interditou parte de duas avenidas no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

De acordo com o motorista, ele estava tentando fazer entrega de ferro em uma loja, quando seguia pela Avenida Ceará, e o GPS indicou que ele deveria cruzar a Avenida Nações Unidas para acessar a rua Pedro Álvares Cabral.

No momento em que o caminhão fez a curva, o câmbio quebrou e o veículo ficou atravessado, bloqueando parte das avenidas Ceará e Nações Unidas.

Segundo agentes do Departamento de Trânsito do Acre, não há infração a ser anotada. Um outro caminhão foi enviado ao local e fez a retirada do veículo defeituoso.