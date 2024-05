Detento é encontrado morto em cela do presídio Antônio Amaro, em Rio Branco

O Governo do Estado, através do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, confirmou na manhã desta quarta-feira (29) a morte de um detento que estava cumprindo pena no presídio Antônio Amaro Alves, em Rio Branco.

De acordo com a nota publicada, o detento Oceu Rocha Martins, de 41 anos, foi encontrado caído já sem vida por um colega de cela, que chamou ajuda de policiais penais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU foi acionado, mas apenas pôde atestar o óbito de Oceu.

As autoridades agora aguardam a perícia, que deve determinar a causa da morte do detento.

Oceu Rocha Martins foi preso no dia 25 de setembro de 2017 por integrar uma quadrilha que efetuava furtos e assaltos em lojas, de onde o grupo conseguiu furtar máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, e outros itens. Numa ação posterior no Fórum de Bujari, segundo a Polícia Civil, o mesmo grupo furtou armas com cautelas judiciais. No ato da prisão, em entrevista à imprensa, o delegado Pedro Resende disse que Martins tinha mandado de prisão em aberto por homicídio.

Veja a nota completa do Governo do Acre e do Iapen:

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa a morte do detento Oceu Rocha Martins, de 41 anos, nesta quarta-feira, 29, no Presídio Antônio Amaro Alves, em Rio Branco.

O detento que dividia a cela com Oceu relatou que, quando acordou, deparou-se com o colega caído no chão, desacordado, e chamou um policial.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro ao detento, mas só pôde atestar o óbito. Não foram encontrados sinais de violência nos presos. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e o Iapen aguarda o laudo pericial.

Que, neste momento de profunda dor, Deus conforte o coração dos familiares.

Alexandre Nascimento

Presidente do Iapen/AC