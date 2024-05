Celebração de Corpus Christi com missa e procissão inicia às 17h em Rio Branco

O feriado de Corpus Christi ocorre nesta quinta-feira, 30, com atividades preparadas para os fiéis pela Diocese de Rio Branco. A celebração, uma tradição católica, homenageia a Eucaristia e a Comunhão.

A data é comemorada 60 dias após a Páscoa ou na quinta-feira subsequente ao domingo da Santíssima Trindade. As festividades na capital acreana começarão com uma missa solene às 17h, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, situada no centro da cidade.

Conforme informado pelo padre Manoel Costa nesta quarta-feira, 29, a confecção dos tradicionais tapetes de serragem, um dos símbolos de Corpus Christi, será realizada às 8h da manhã, com a participação de várias comunidades.

A Missa Solene ocorrerá às 17h na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, seguida pela Procissão e Benção do Santíssimo às 18h, que percorrerá diversas ruas centrais. Alterações no trânsito são previstas para garantir a segurança dos participantes e motoristas, como em anos anteriores.