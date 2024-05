Setor público tem superávit de R$ 6,7 bi em abril, pior número para o mês em quatro anos

O Banco Central informou nesta quarta-feira (29) que o resultado do setor público consolidado, formado por União, estados, municípios e empresas estatais, foi superavitário em R$ 6,7 bilhões em abril, ante superávit de R$ 20,3 bilhões no mesmo mês de 2023.

O número de abril é o menor para o mês em quatro anos.

O número veio bem abaixo da expectativa de economistas consultados em pesquisa da Reuters de um saldo positivo R$ 14,8 bilhões.

Já o governo central, formado por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, registrou superávit de R$ 8,8 bilhões. Já as contas dos governos regionais e as empresas estatais, registraram déficit de R$ 1,4 bilhão e de R$ 698 milhões respectivamente.

Pelos dados, em doze meses, o setor público consolidado acumulou déficit de R$ 266,5 bilhões, equivalente a 2,40% do PIB e 0,11 ponto percentual superior ao déficit acumulado nos doze meses até março.

Nesta quarta, o governo federal também divulgou os resultados apurados pela equipe econômica em abril. A metodologia utilizada entre os entes é diferente, portanto pode haver divergência entre os números.

Dívida bruta do Brasil sobe a 76% do PIB

A dívida bruta do Brasil registrou alta em abril, fechando em 76% do PIB, contra 75,7% no mês anterior. Já a dívida líquida foi a 61,2%, de 61,1%.

O resultado da dívida líquida ficou acima da expectativa em pesquisa da Reuters de 61%.