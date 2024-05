Por que Corpus Christi é celebrado na quinta-feira? Entenda significado da data

Os católicos começaram nesta quinta-feira (30) o dia de Corpus Christi, data celebrada anualmente 60 dias após a Páscoa que referencia um milagre que ocorreu em 1264 na Itália.

No Brasil, Corpus Christi é tratado como ponto facultativo nacional, mas, em algumas cidades como São Paulo e Belo Horizonte, a data é feriado. Confira a lista completa de capitais que decreta ou não feriado na data.

Uma das datas cristãs do calendário nacional, o dia é marcado por procissões realizadas em ruas enfeitadas em todo o mundo católico. De acordo com o padre Alex Nogueira, mestre em direito canônico e professor acadêmico, a tradição da data remonta à cidade italiana de Bolsena, localizada na região do Lácio.

Conforme o sacerdote contou à CNN, a Igreja Católica acredita que, em 1264, as relíquias da Santíssima Eucaristia se transformaram em carne ensanguentada e foram levadas em procissão até a cidade de Orvieto, na região da Úmbria. Fazem parte do ritual da eucaristia símbolos que remetem ao corpo e ao sangue de Jesus Cristo, como a hóstia e o vinho, e os aparelhos usados neste ritual.

“Já havia no mundo católico um movimento para o reconhecimento de uma festa da Eucaristia. O acontecimento milagroso levou o Papa Urbano 4º a decretar a vivência litúrgica da solenidade para toda a Igreja Católica”, relatou padre Alex Nogueira.

Para celebrar o milagre, a procissão anual foi marcada para 60 dias após a Páscoa, já que, na quinta-feira que antecede a data, Jesus Cristo teria instituído a Santíssima Eucaristia durante a última ceia. Desde então, católicos de todo o mundo enfeitam as ruas e levam a Eucaristia em procissão para reverência e culto público, contou o padre.