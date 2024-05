Palmeiras joga mal, mas segura Botafogo-SP e se classifica na Copa do Brasil

Mesmo sem fazer uma grande partida em Ribeirão Preto, o Palmeiras conseguiu segurar o Botafogo-SP e, com um empate sem gols nesta quinta-feira (23), no Estádio Santa Cruz, garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

Na partida de ida, no Allianz Parque, a equipe de Abel Ferreira havia vencido por 2 a 1, com gols de Rony e Estevão.

A revelação palmeirense teve atuação apenas discreta nesta quinta, assim como Endrick. Ambos foram substituídos ao mesmo tempo, com 17 minutos da etapa final, para as entradas de Luis Guilherme e Mayke.

Endrick, inclusive, deverá fazer somente mais um jogo com a camisa do Verdão. O atacante, convocado pela Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, já se apresentará ao Real Madrid após o torneio.

O jogo

Apesar de jogar pelo empate, o Palmeiras iniciou a partida pressionando e criou oportunidades com Endrick e Estevão, que pararam nas defesas de João Carlos. O Botafogo respondeu com finalizações perigosas de Douglas Baggio e Matheus Costa, mas o placar se manteve zerado no primeiro tempo.

Na etapa final, o Palmeiras seguiu criando mais chances, com Luis Guilherme sendo parado por João Carlos em uma grande oportunidade. Do outro lado, Douglas Baggio também desperdiçou uma boa chance de cabeça. Nos minutos finais, Rony ainda arriscou uma bicicleta, mas João Carlos segurou firme no meio do gol.

O time liderado por Abel Ferreira dominou as estatísticas, com mais finalizações (7 a 8), maior posse de bola (51% a 49%) e mais escanteios (8 a 3), mas não conseguiu converter a superioridade nos números em gols.

Próximos jogos O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (30), contra o San Lorenzo, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores. A equipe está classificada para o mata-mata da competição continental.

Já o Botafogo-SP tem compromisso na próxima segunda (27), pela Série B do Campeonato Brasileiro. O clube de Ribeirão Preto, que está na 18ª colocação e ocupa a zona de rebaixamento, recebe o Novorizontino, pela sétima rodada.