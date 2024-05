Detran leva atividade educativa aos ciclistas de Tarauacá durante o Maio Amarelo

Tarauacá recebeu, nesta semana, as equipes de Educação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Grande parte dos moradores da cidade, distante mais de 400km da capital Rio Branco, utiliza-se da bicicleta para o transporte do dia a dia e muitos adquiriram os kits-ciclistas distribuídos pelos educadores do órgão, além de orientações sobre circulação correta nas vias e uso dos equipamentos de proteção.

“Estamos em Tarauacá, conhecida em todo o estado como a ‘cidade das bicicletas’. Proporcionalmente, este é o município onde mais se utiliza bicicletas no Acre. Trouxemos nossa equipe de Educação para levar a mensagem do Projeto Pedal Consciente aos tarauacaenses. Tivemos grande adesão dos moradores e a atividade foi um sucesso”, disse a presidente do Detran, Taynara Martins.

Ações como essa estão sendo realizadas pela autarquia em todas as regionais do estado. Em Rio Branco e Sena Madureira, eventos semelhantes já foram realizados e reuniram milhares de pessoas, que percorreram as principais ruas e avenidas das duas cidades.

O artesão Antonio Souza foi um dos ciclistas abordados que aprovou a iniciativa. “Muito boa essa ação do Detran, pois traz mais segurança pra gente, que é morador do município”, disse.

As atividades no Acre alusivas ao Movimento em 2024 se encerram no próximo domingo, 26, em Cruzeiro do Sul, com a realização da 3ª Corrida Detran Maio Amarelo.