Onda de frio com até 12ºC deve atingir o Acre neste fim de semana

O pesquisador Davi Friale informou que esta sexta-feira, 24, marcará o último dia de calor deste mês de maio no Acre. Uma intensa massa de ar polar está prevista para chegar a Rio Branco com ventos fortes já nas primeiras horas de sábado, provocando uma significativa queda nas temperaturas.

O pesquisador destaca que até o início da noite de domingo, dia 26, a frente fria deverá se estender por todo o estado do Acre, alcançando também Rondônia e as regiões sul e oeste do Amazonas. Esta será a terceira grande onda de frio do ano e a quinta a afetar a Amazônia Ocidental.

O pesquisador também alerta para a possibilidade de chuvas intensas entre sexta-feira e sábado na maioria dos municípios acreanos.

As temperaturas mínimas em Rio Branco e Brasileia, ao amanhecer de domingo e segunda-feira, devem variar entre 14 e 17ºC. No entanto, entre terça e quinta-feira da próxima semana, o frio noturno se intensificará, e as temperaturas mínimas devem ficar entre 12 e 15ºC.

Em Cruzeiro do Sul e Porto Velho, as mínimas durante esses dias devem ficar entre 16 e 19ºC, podendo chegar a 15ºC na quinta-feira. Apesar disso, as temperaturas não devem ser tão baixas quanto as registradas no ano passado, quando a capital acreana atingiu 9ºC. Contudo, os fortes ventos previstos podem fazer com que a sensação térmica seja cerca de 5ºC mais fria do que a temperatura real, especialmente para aqueles expostos diretamente aos ventos.

O “Mago do Tempo” adianta ainda que a umidade do ar pode atingir níveis críticos, caindo abaixo de 25%, o que representa um estado de alerta para a saúde humana. Essa condição deve começar na segunda-feira e persistir até o final do mês, com temperaturas noturnas mais baixas e dias ensolarados.