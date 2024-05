Nattan resgata cães “sequestrados” por Henrique e Juliano e deixa presente

Todo o trajeto foi registrado na conta oficial da voz de “Amor na Praia” e “Comunicação Falhou” no Instagram. O cantor decidiu levar um filhote da mesma raça que Kally, sua cadela levada pelos amigos, e deixar de presente para Henrique, que celebrou seus 35 anos na quinta-feira.

“Tô levando um filhotinho da mesma linhagem da raça da Kally, é um border collie bem novinho. Os filhos do Henrique se apegaram muito, então eu decidi presentear eles com esse cachorro lindo. Eu tenho certeza que eles vão cuidar com o maior amor”, disse Nattan enquanto segurava o cão no colo.

Nattan recebeu de volta seus pets e registrou o momento do reencontro. “AAA, que saudade que eu tava”, escreveu na legenda do vídeo.

“Oh o papai aqui”, disse ao fazer carinho nos cães.