Ibovespa opera em alta após cinco dias seguidos de quedas; dólar sobe

O Ibovespa operava em alta na manhã desta sexta-feira (24), após cinco dias seguidos de quedas.

Na pauta do dia, não há previsão de dados econômicos relevantes, mas, no noticiário corporativo, os assuntos de destaque são eleição de Magda Chambriard como CEO da Petrobras e anúncio de acordo de codeshare entre as aéreas Azul e Gol.

Por volta das 10h45, o principal índice da bolsa avançava 0,31%, aos 125.111. Já o dólar recuava 0,17%, a R$ 5,15.

A moeda americana alternava estabilidade e leves perdas frente ao real nesta sexta-feira, em linha com a fraqueza da divisa norte-americana no exterior, conforme investidores seguiam atentos nas expectativas para o momento de um primeiro corte de juros nos Estados Unidos.

“A pressão vista no dólar e nos rendimentos dos títulos norte-americanos deu uma acalmada em função das expectativas sobre a agenda do dia”, que está mais tranquila, disse Márcio Riauba, gerente da mesa de operações da StoneX.

Segundo ele, o principal ponto de atenção do dia para o mercado de câmbio é um dado de confiança do consumidor norte-americano, agendado para as 11h.

Nesse contexto pouco movimentado, “o índice do dólar está sendo favorável, o que dá um pouquinho de alívio e respiro, favorecendo principalmente a cesta emergentes”, disse Riauba.

A moeda norte-americana caía cerca de 0,25% contra uma cesta de pares fortes =USD nesta manhã. Divisas emergentes pares do real também registravam ganhos frente ao dólar, com destaque para alta de 0,50% do peso chileno CLP=.

Nesta semana, o Federal Reserve mostrou cautela na condução da política monetária na ata de seu último encontro. A ata mostrou que algumas autoridades podem até considerar elevar os juros se a inflação não cair para a meta de 2%.

Esse tom, somado a dados desta semana que mostraram melhora na atividade empresarial dos EUA e preços mais altos de uma série de insumos, levaram operadores a adiar para dezembro a maioria das apostas sobre quando o banco central dos EUA cortará os juros.

Quanto mais duro for o Fed em sua postura de política monetária, mais o dólar tende a se beneficiar, já que os EUA passam a oferecer retornos mais atraentes para investidores globais, chamando dinheiro para seus mercados.

Enquanto isso, no Brasil, a Petrobras PETR4.SA informou que seu conselho de administração aprovou nesta sexta-feira Magda Chambriard como nova presidente-executiva e conselheira da companhia.

Segundo fato relevante, Chambriard tomou posse em ambos os cargos nesta sexta-feira e passou a integrar o conselho imediatamente

Já na frente política, “em clima de fim de semana, a capital federal se esvazia e deve voltar à atividade de modo mais robusto apenas após o feriado de Corpus Christi –exemplo disso é a análise da desoneração da folha de setores da economia brasileira e de municípios, que foi postergada para junho”, disse a Levante Investimentos em relatório a clientes.

Na véspera, o dólar à vista encerrou o dia no Brasil cotado a 5,1532 reais na venda, em leve baixa de 0,05%.

A moeda norte-americana estava a caminho de encerrar a semana em alta de quase 0,9% frente ao real, principalmente devido a ruídos externos, mas também em reação a temores fiscais domésticos. Até agora em maio, no entanto, o dólar acumula queda de 0,85%.