Endrick é escalado para ser o novo embaixador de marca de beleza

Joia do Palmeiras e da Seleção Brasileira, Endrick foi anunciado nesta sexta-feira (24) como embaixador da Natura, marca de beleza e cuidados pessoais. A parceria será focada nas linhas de perfumaria e produtos masculinos.

“Fiquei muito orgulhoso com o convite. A história da Natura é incrível e nenhuma empresa representa tão bem a essência brasileira como ela. É uma honra e uma responsabilidade também”, celebrou Endrick.

A escolha do jovem atacante, que deixará o Alviverde rumo ao Real Madrid no meio do ano, reforça a visão da marca de buscar aproximação com o futebol, como explica Denise Coutinho, diretora de Marketing e Comunicação da Natura.

“Endrick é a representação de uma das mais tradicionais paixões do povo brasileiro e de uma geração extremamente conectada à novas tendências, que preza pelo autocuidado. Estávamos ansiosos pelo anúncio desta incrível parceria, que nos permitirá ampliar nossa comunicação dentro e fora das quatro linhas do campo”, declarou.

Endrick está na lista de convocados para representar a Seleção Brasileira na Copa América, que começa daqui a pouco menos de um mês nos EUA. Na próxima semana ele deverá fazer seu jogo de despedida do Palmeiras, no duelo de quinta-feira (30) contra o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela Libertadores.