Caixa ainda não liberou recursos para construção de casas populares em Rio Branco

A Caixa Econômica Federal ainda não liberou os recursos para construção de casas populares em Rio Branco. As propostas foram aprovadas, mas, segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Acre, Carlos Afonso Cipriano, os contratos não foram assinados.

Cipriano reclama da burocracia da Caixa Econômica na retomada do programa Minha Casa, minha vida, no estado do Acre.

O primeiro lote no Conjunto Cidade do Povo (no Segundo Distrito) prevê a construção de 250 novas unidades habitacionais, enquanto no loteamento Cidade Alta, mais 192 unidades populares.

Ainda de acordo o sindicato, o segundo lote na Cidade do Povo com mais 250 novas unidades habitacionais e o terceiro lote de mais 250 unidades (no Segundo Distrito) são as obras previstas para Rio Branco. “As empresas vencedoras dos certames estão de prontidão”, observou o presidente do SINDUSCON/AC.

A reportagem tentou falar com a Superintendência da Caixa Econômica no Acre, mas, até a edição desta matéria não obteve retorno.