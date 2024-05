Governador Gladson Cameli visita novas instalações da Casa Militar em Rio Branco

Dando seguimento às agendas institucionais que cumpriu durante esta semana, o governador Gladson Cameli visitou, na manhã desta sexta-feira, 24, a sede da Casa Militar (Casmil), em Rio Branco.

O prédio foi reformado e readequado em 2022, para dar melhores condições aos servidores. A visita antecede as comemorações de aniversário da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), que celebra, neste ano, 108 anos de história servindo ao povo acreano.

“Meu dever é cuidar de pessoas, e nada mais justo que cuidar de quem cuida do povo. O compromisso do nosso governo é valorizar os servidores e garantir boas condições de trabalho. Parabenizo os servidores da Casmil, que têm desempenhado um trabalho importante para o Estado”, frisou o governante.

À frente da instituição, o tenente-coronel Silvio Araújo agradeceu à gestão pela atenção com os militares. “A gestão do governador Gladson Cameli tem sido importante para a nossa corporação, tivemos a reforma da Casmil e diversos batalhões pelo estado. Além disso, tivemos reformas internas importantes na carreira e a contratação de novos servidores. A Polícia Militar está forte e operante, para o auxílio dos acreanos”, afirmou.

A visita contou ainda com a presença dos deputados Gilberto Lira e Whendy Lima.