Acusado de tentar matar mãe e filho no AC pega 36 anos de prisão

Efrain Álefy Pereira da Silva, presidiário acusado de dupla tentativa de homicídio, foi condenado a 36 anos, 4 meses e 15 dias de prisão. A sentença foi proferida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri em sessão realizada na quinta-feira, 23, no Fórum Criminal na Cidade da Justiça, em Rio Branco.

De acordo com o processo, Efrain Álefy foi denunciado por tentar assassinar Maria Gilciane Costa Albuquerque e seu filho, Dionatan Weverton Albuquerque, em agosto de 2022, na Rua Ruanda, Bairro Cabreúva.

O juiz Flávio Mariano aceitou os argumentos da acusação, condenando Efrain Álefy pelos crimes de duplo homicídio tentado e por participação em organização criminosa. A pena será cumprida em regime fechado.

O caso

Segundo a denúncia do Ministério Público do Acre, mãe e filho estavam em frente à sua residência quando foram atacados pelo acusado. Armado com uma pistola calibre .40, de uso exclusivo das forças policiais, Efrain Álefy disparou várias vezes contra as vítimas, que ficaram gravemente feridas, mas sobreviveram ao atentado criminoso.

Com informações da TV 5