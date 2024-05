Prisão de “Barbie do Tráfico” em Rio Branco desmantela esquema de envio de drogas

A Polícia Civil do Acre (PCAC), através da equipe de investigadores da Delegacia Geral de Sena Madureira, efetuou na última quarta-feira, 22, a prisão de G.P.C., conhecida no mundo do crime como “Barbie do Tráfico”. A operação incluiu o cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão.

A ação foi o desdobramento de uma investigação em curso na delegacia de Sena Madureira, relacionada ao tráfico de drogas. G.P.C. é suspeita de envolvimento no envio de ovos de Páscoa recheados com maconha e cocaína para a cidade de Sena Madureira em abril deste ano. A droga foi transportada por meio de um táxi, que foi interceptado na BR 364 por uma equipe conjunta de Policiais Civis e Militares. Durante a interceptação, uma mulher responsável pelo transporte foi presa.

G.P.C., que já estava sob monitoramento eletrônico devido a uma prisão anterior por tráfico de drogas, foi presa em flagrante transportando 11 quilos de entorpecentes em uma mala. Após a prisão, ela foi colocada à disposição do Poder Judiciário para as providências cabíveis.

A delegada Rivânia Franklin, responsável pela operação, comentou sobre a importância da prisão: “A prisão de ‘Barbie do Tráfico’ representa um golpe significativo no tráfico de drogas na região. Continuaremos nossos esforços para desmantelar essas redes criminosas e proteger nossa comunidade”, informou.

Por Ascom/PCAC