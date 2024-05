Motociclista sofre escoriações em acidente com viatura da PF

Um acidente envolvendo uma viatura descaracterizada da Polícia Federal e uma motocicleta deixou um homem com escoriações, na manhã desta sexta-feira (24), na BR-364, em Rio Branco.

O acidente aconteceu nas proximidades da rotatória entre a Alameda Hungria e a avenida Paulo Lemos de Moura Leite.

De acordo com as informações repassadas ao ac24horas, o carro Voyage, uma viatura policial descaracterizada, estava sendo levado para lavagem quando ao fazer a rotatória se chocou com uma moto Fazer Yamaha de cor vermelha. O condutor da moto foi levado ao hospital, mas teve apenas escoriações.

A perícia da Polícia Federal esteve no local.