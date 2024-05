Colisão entre motocicletas deixa quatro pessoas feridas em Sena Madureira

Na noite desta última quinta-feira (23), um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou quatro pessoas feridas em Sena Madureira. A colisão ocorreu na Avenida Brasil, no bairro Cristo, próximo ao campo do Grêmio.

De acordo com informações preliminares, o acidente aconteceu quando uma das motocicletas tentou realizar uma conversão à esquerda. O outro condutor, que não percebeu a seta ligada, não conseguiu frear a tempo, resultando em uma colisão lateral. Ambas as motos trafegavam, no mesmo sentido, do Centro em direção ao bairro.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para isolar a área e permitir os trabalhos de perícia. As vítimas foram rapidamente socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levadas ao Hospital João Câncio Fernandes.

Duas das vítimas, devido à gravidade dos ferimentos, precisaram ser transferidas para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco, onde chegaram na madrugada desta sexta-feira (24).

Entre os feridos está Cristiane Gonçalves da Silva, de 45 anos, que sofreu uma fratura no braço esquerdo e múltiplas escoriações. Apesar das lesões, ela está em condição estável. Taysson Silva de Sá, de 28 anos, também foi uma das vítimas e teve uma fratura na perna direita, envolvendo a tíbia e a fíbula, além de escoriações no rosto. Ele também se encontra em estado estável.

O piloto que colidiu com a motocicleta sofreu apenas escoriações e permaneceu em Sena Madureira. Odenir Ferreira da Costa, de 40 anos, que conduzia a outra motocicleta, chegou ao Pronto-Socorro de Rio Branco na manhã desta sexta-feira (24). Ele foi encaminhado ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fratura na perna esquerda e escoriações pelo corpo, e seu estado de saúde é considerado estável.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Veja o exato momento do acidente: