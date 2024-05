Aos policiais, o adolescente disse que, primeiro, teria matado os pais usando um martelo e um pedaço de madeira. Em seguida, ele ateou fogo no quarto onde estavam os corpos. As vítimas, Mariana Valente Abud e Luiz Cláudio Gonçalves Pinheiro, ambos de 58 anos, eram pais adotivos do adolescente.

Ainda de acordo com a PM, o jovem disse que decidiu cometer os crimes depois de ter tido um desentendimento com a mãe na última quarta-feira (22).

Em nota, a Polícia Civil informou que o jovem foi levado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e apreendido em flagrante pelo crime.