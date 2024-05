Mbappé será anunciado como novo jogador do Real Madrid na segunda-feira, diz jornal

O atacante francês Kylian Mbappé será anunciado como novo jogador do Real Madrid, da Espanha, na segunda-feira (3). É o que diz o diário L’Equipe, da França. O capitão da seleção francesa, que tem contrato se encerrando no dia 30 de junho com o PSG, já havia feito a escolha há dois meses, mas os detalhes do contrato com o clube merengue só foram acertados agora.

Segundo o jornal parisiense, Mbappé só será apresentado no Real Madrid após a Eurocopa, que começa em 14 de Junho e terá a final em 14 de Julho, em Berlim, Alemanha.

O maior artilheiro da história do PSG, com 256 gols em 308 partidas, anunciou oficialmente sua saída do clube no dia último dia 10 de maio. Ele agradeceu os torcedores e companheiros de clube pelos sete anos felizes que viveu em Paris.

O Real Madrid está em Londres, na Inglaterra, onde joga a final da Champions League neste sábado (1), contra o Borussia Dortmund, em Wembley.