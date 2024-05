Veja como o Palmeiras pode lucrar ainda mais com Endrick na Seleção Brasileira

Mesmo após se despedir do Palmeiras, nessa quinta-feira (30), o atacante Endrick pode seguir rendendo valores milionários aos cofres do clube. Convocado à Seleção Brasileira para disputa da Copa América, o jovem pode atingir dois novos bônus que alavancariam os valores recebidos pelo Verdão.

Entre as metas pré-estabelecidas pelo Palmeiras na venda ao Real Madrid, em 2022, Endrick já atingiu cinco, somando 11,25 milhões de euros (R$ 64,6 milhões) em bonificações. Há, ainda, duas possibilidades para atingir o valor máximo de bônus: marcar cinco gols na Copa América e/ou ser titular em um jogo da Seleção Brasileira.

A venda de Endrick já garantiu R$ 260,3 milhões ao Palmeiras e pode aumentar ainda mais com números na Seleção Brasileira e no Real Madrid. Ele se apresentará ao clube espanhol no próximo mês de julho, quando completa 18 anos.

Quando chegar ao Real Madrid, o jogador poderá render outros 12,5 milhões de euros em (R$ 70 milhões) metas que podem ser alcançadas atuando pelo novo clube. Entre essas, número de jogos como titular, gols e títulos conquistados em Madrid.