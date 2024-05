Mais de 800 fiéis assistem Missa de Corpus Christi na Catedral Nossa Senhora de Nazaré de Rio Branco

Centenas de fiéis lotam a Catedral Nossa Senhora de Nazaré, no centro de Rio Branco, nesta quinta-feira (30), para assistir à Missa Solene de Corpus Christi, que começou às 17h. Os bancos de madeira, que comportam até 600 pessoas lotaram, fazendo com que os coordenadores da Catedral pudessem mais de 200 cadeiras de plástico em corredores.

O reitor da Catedral, padre Manoel Costa, disse que a missa aproxima a relação dos cristãos com o próprio Cristo. “Aprofunda a nossa relação com a presença real de Jesus, no sacramento da Eucaristia. Na Eucaristia nós temos o sinal desta presença, Ele quis estar no meio de nós”, disse Manoel.

Raimunda Braga de Oliveira, 59, devota de Nossa Senhora, falou da importância dos membros da igreja frequentarem a Igreja, principalmente nas ocasiões mais especiais. “Temos que continuar nossa fé crendo no nosso Senhor, para pelo menos tentar mudar a humanidade para melhor, com amor, fé no coração, e agradecer sempre a Deus pelas suas realizações”, afirmou.

Kellen Duarte, o esposo Sheridan Duarte e os filhos Kayke (6) e Laura Maria (4) compareceram à missa. Na entrada para o culto religioso, o casal falou sobre a relevância de criar os filhos sob uma perspectiva de bondade, pregada por Cristo Jesus.

“Ensinamos para nossos filhos não só a caminhada, tudo o que Ele preconizou. Ele partilhou aquele pão e aquele vinho, quando a gente celebra aqui o corpo de Cristo, acreditamos que também viveremos com plenitude”, disse Kellen.

“Todos os dias nós fazemos ensinamentos, os mesmos que nós tivemos na nossa infância. A gente sempre reza, toda a noite, tanto que eles pedem, para eles terem já essa base para vida deles”, completou Sheridan.

Após a missa, às 18h, acontece a Procissão e Benção do Santíssimo, que percorrerá diversas ruas centrais da capital.