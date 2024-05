Após protesto, Deracre reabre porto e prorroga prazo para que empresários regularizem transporte de combustíveis

Após protesto realizado por empresários das cidades de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) reabriu o porto para permitir o transporte fluvial de combustíveis no porto de Cruzeiro do Sul, distante 636 km de Rio Branco.