Humaitá tenta a primeira vitória no Brasileiro neste sábado (25)

A campanha do Humaitá no Campeonato Brasileiro da Série D é a pior do Grupo A1. São quatro derrotas em quatro jogos.

Para tentar somar os primeiros pontos e ainda sonhar com a classificação à próxima fase, o Tourão de Porto Acre entra em campo neste sábado, 25, contra o São Raimundo, de Roraima.

Como novidade na equipe, caso esteja regularizado pela CBF, o técnico Kinho Brito deve contar com o meia colombiano Andrés, que disputou o estadual pelo Galvez e foi contratato pelo Humaitá a disputa da Série D.

A partida, no Florestão, acontece às 15 horas.