Colisão entre caminhonete e moto deixa motociclista ferido em Rio Branco

Na noite desta sexta-feira (24), uma colisão envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta aconteceu na Rua Rio de Janeiro, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas, o motociclista, identificado por Alisson Madeiro Guerreiro, de 24 anos, estava pilotando uma motocicleta Titan de cor vermelha. Ele saía de um posto de gasolina no sentido bairro/centro quando, supostamente, não respeitou a preferencial da caminhonete S10 de cor preta, que trafegava pela rua Rio de Janeiro no sentido oposto. O condutor da caminhonete estava realizando uma conversão à esquerda para entrar na Rua Almiro Daniel quando ocorreu a colisão. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para prestar socorro à vítima e encaminhou até Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Alisson Madeiro foi entregue ao Setor de Traumatologia para uma avaliação mais detalhada, apresentando fraturas na tíbia e fíbula esquerda. Apesar dos ferimentos, estava lúcido e orientado, com o estado de saúde considerado estável.

O condutor da caminhonete permaneceu no local após o acidente.

O Policiamento de Trânsito (BPTRAN) foi acionada e esteve no local para isolar a área e realizar os trabalhos de perícia.