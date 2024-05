Morre Amélia Marques a terceira vítima do acidente aéreo em Manoel Urbano

A tragédia aérea que abalou a cidade de Manoel Urbano no dia 18 de março ganhou um novo capítulo triste nesta sexta-feira (24). Amélia Cristina Rocha Marques, 28 anos, a sobrevivente inicial do acidente com um Cessna Skylane 182, faleceu devido aos graves ferimentos. Ela estava em tratamento para queimaduras em um hospital de Manaus há dois meses.

Amélia, que era biomédica, lutava pela vida após ter sido resgatada do local do acidente com queimaduras severas. O avião em que viajava caiu com sete pessoas a bordo, embora sua capacidade máxima fosse de apenas quatro passageiros. A situação se torna ainda mais dramática ao se considerar que a aeronave não tinha autorização para operar como táxi aéreo, infringindo as normas de aviação.

Familiares e amigos de Amélia estão profundamente abalados com a notícia. Eles lembram da jovem biomédica como uma profissional dedicada e uma pessoa de grande coração. A cidade de Manoel Urbano está em luto, e a comunidade expressa suas condolências à família de Amélia.