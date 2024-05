Governo do Acre volta a convocar aprovados do ISE para posse

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 6, edital de convocação para entrega de documentos, exames e posse de aprovados no último concurso público do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

Estão sendo convocados agentes socioeducativos, assistente social, psicológico, auxiliar Administrativos e motoristas.

Confira a relação dos convocados:

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO – Maria Das Dores Almeida Do Sacramento Alves e Mayra Sales Da Silva.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO – Wellyson Silva Damasceno, José Rafael De Souza Consalter, Antonio Jose Bezerra De Oliveira e Gustavo Maia Diniz.

ASSISTENTE SOCIAL – Gerlane Ramos Alecrim e Charrid Ester D’avila Ganum Albuquerque

PSICÓLOGO – Ana Caroline Rodrigues Da Silva e Sabrynne Mendonça De Souza

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Dyeyme Ferreira Moraes Da Costa Nunes e Elza Tais Viana De Araujo

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – MOTORISTA – Danilo Geronimo De Freitas e Janeldo Damasceno De Lima (Pcd).

Os documentos e exames devem ser entregues até o dia 17 de maio. A posse está marcada para o dia 28 deste mês.

Veja abaixo o edital completo de convocação: