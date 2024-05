Governo assina troca de informações entre órgãos do Acre com a Abin

O governador do Acre Gladson Cameli assinou na manhã desta quinta-feira (23) a entrada de secretarias estaduais no Sistema Brasileiro de Inteligência – SISBIN. Com isto, secretarias como a de Justiça e Segurança Pública, Saúde e Educação, passam a compor bancos de dados e a trocar informações com a Agência Brasileira de Inteligência e outros órgãos estratégicos.

Segundo o governador Gladson Cameli, o pedido feito hoje é demonstração de um padrão de transparência que marca sua gestão. “Para que a gente possa cada vez mais proteger as pessoas, é preciso cuidar das nossas fronteiras e ter sempre esse diálogo muito aberto. Com todas as instituições unidas pra proteger o nosso país, o poder público pode ter sua ação antecipada. O que eu quero é transparência”, afirmou.

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, disse que o Acre tem conhecimento a ganhar e a oferecer aos órgãos parte do Sistema Brasileiro de Inteligência – SISBIN. “Já temos integrado um sistema de inteligência há algum tempo. Claro que a ABIN é importante, e especialmente para Polícia Civil a ABIN pode nos oferecer muita informação e como temos também nossa inteligência poderemos somar esforços”, disse Maciel.

Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), pontuou que a separação entre as instituições públicas servem para a facilitar suas administrações, mas o ato assinado pelo governador Gladson Cameli facilitam o atendimento ao interesse público. “O serviço público é UNO, ele está dividido em esferas, competências e atribuições por uma questão de gestão. A ABIN é com órgão central facilitador do sistema, que está à disposição de todos os nossos órgãos parceiros que tenham impacto na vida e no funcionamento do estado”, explicou Corrêa.