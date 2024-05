O que é uma moção de repúdio, como a aprovada pela Câmara contra Madonna, Anitta e Pabllo

Na moção aprovada contra as três cantoras, foi destacado o conteúdo “nocivo” e de “forte viés erótico” da apresentação como motivo para o repúdio.

“O nosso repúdio a Madonna, Anitta e Pabllo Vittar, pela apresentação musical no show ‘The Celebration Tour in Rio’, realizado no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio de 2024, em razão do vilipêndio à fé da maioria da população brasileira, e do conteúdo nocivo apresentado, de forte viés erótico”, diz o requerimento.

“Justifica-se plenamente a indignação do cidadão brasileiro, que o presente documento expressa e acompanha, manifestando o desejo desta Casa de que semelhantes eventos não voltem a manchar a fé e os valores da maioria de nossa população”, acrescentaram os autores do documento.

O show gratuito de Madonna chegou a um público de 1,6 milhão de pessoas, de acordo com estimativas da Riotur. A apresentação marcou o final da “The Celebration Tour”, turnê que celebrou os 40 anos de carreira da rainha do pop. Anitta e Pabllo Vittar também performaram no palco, como participantes especiais da cantora.