Governador Gladson Cameli consegue habilitar Acre para realizar transplantes de rim: “cuidando de pessoas”

O governador Gladson Cameli anunciou na manhã desta quinta-feira, 23, que o Estado do Acre conseguiu a habilitação para realizar transplantes de rim e que somente aguarda uma portaria do Ministério da Saúde ser publicada no Diário Oficial da União para oficializar o ato.

“As cirurgias acontecerão na Fundhacre e beneficiarão muitos acreanos tem no transplante a esperança de dias melhores. Esta é mais uma prova que o nosso governo segue trabalhando para cuidar das pessoas”, frisou.

O ac24horas apurou que uma vez que a unidade de saúde ainda não estava habilitada para o procedimento, não há lista de espera para essa modalidade de transplante, no entanto, com uma média de 540 pacientes em diálise, estima-se que aproximadamente 30% sejam elegíveis para o procedimento, o que representa mais de 160 pessoas. A indicação para transplante, no entanto, irá depender da avaliação médica de cada paciente.

“É com muita alegria que anunciamos um dos grandes marcos na saúde do nosso amado Acre: a habilitação da Fundhacre para realizar transplantes de rim, com a autorização do Ministério da Saúde que está prestes sair. É uma conquista de todos nós, mas, principalmente, para aqueles pacientes que dependem de máquinas para sobreviver”, destacou Cameli.

Atualmente, a Fundhacre é habilitada para transplantes de órgãos sólidos, como fígado e córnea. Com a nova habilitação, o complexo hospitalar se fortalece como referência na região, atendendo não apenas pacientes do Acre, mas também de outros estados e países vizinhos, referenciados via Sistema Único de Saúde (SUS).