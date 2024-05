Erosão em ponte ameaça crianças e produtores na estrada do Mutum, zona rural de Rio Branco

Moradores da estrada do Mutum, zona rural em Rio Branco, revelam indignação com o estado precário de uma ponte situada no km 3 da região, levando a uma denúncia formalizada nesta sexta-feira, 31.

Ana Cristina, 38 anos, residente local, relata que o problema tem se intensificado há mais de um ano. Segundo ela, a erosão compromete uma parte da cabeceira da ponte, provocando rachaduras no solo e ameaçando a integridade da estrutura.

Cristina destaca a preocupação com o isolamento potencial dos moradores e estudantes, que dependem da ponte para se locomover e acessar instituições educacionais. “Existe uma erosão que está se expandindo. A ponte está em condições precárias e deteriorando-se, há mais de um ano que está abandonada e o problema só agrava,” lamentou.

Manuel Cunha, produtor rural, reivindica que as autoridades tomem providências urgentes para restaurar a segurança da ponte. “Essa é a única ponte que temos; se ela falhar, ficaremos isolados e as crianças não poderão frequentar as aulas. É uma situação caótica que só tem piorado,” alertou.

Veja o vídeo: