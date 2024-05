Quase 60 mil crianças devem ser imunizadas contra poliomielite no Acre

A queda na cobertura vacinal do Acre ocorre há dez anos. É o que declara a coordenadora do Programa de Imunização do Estado, Renata Aquiles. Estratégias para melhorar as metas vêm sendo trabalhada junto aos municípios. De acordo a coordenadora, 59 mil crianças precisam aderir à campanha no estado.

“Estamos descentralizando as vacinações. A vacina contra a poliomielite é de fácil manuseio e isso facilita com que essa campanha chegue nos lugares mais distantes”, acrescentou Aquiles informando a ação principal para o Acre avançar nas metas.

Aquiles reconheceu a existência de um acúmulo de crianças não vacinadas nos últimos anos quando a cobertura vacinal no estado atingiu metas de 70 e 80%. A recomendação do Ministério da Saúde é de cobertura de 95% do público-alvo.

O próximo 8 de junho é o Dia D de mobilização da vacina contra a poliomielite. A campanha vai até o dia 14/06. O público alvo compõe crianças menores de cinco anos de idade.

A campanha garante uma dose extra, mas, está disponível durante todo o ano nos postos de saúde. Essa é a última vacinação contra poliomielite com gotinha. Em setembro, o sistema de gotas sai do calendário.