Temperatura volta a passar os 30ºC em cidades do Acre partir de hoje

As temperaturas na maioria dos municípios do estado do Acre voltam a ultrapassar os 30ºC a partir dessa sexta-feira, dia 31. Até a manhã deste sábado, 01, segundo o portal O Tempo Aqui, as noites continuam agradáveis.

Em Rio Branco, depois de registrar 13ºC no feriado Santo, nesta sexta-feira, a menor temperatura variou entre 15º e 17ºC e a maior está prevista para 30ºC. Em Plácido de Castro e Acrelândia, o clima chega aos 31ºC.

Veja a previsão para outras cidades:

– Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, e máximas, entre 28ºC e 30ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC.