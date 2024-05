Ação Integrada da SEJUSP e Grupo Especial de Operações em Fronteira Resulta em Apreensão de Drogas

Na tarde de quinta-feira, 30 de maio, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), por meio do Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON), em colaboração com a Polícia Militar, realizou duas operações bem-sucedidas de combate ao tráfico de drogas, resultando em flagrantes significativos.

A primeira ocorrência aconteceu na cidade de Brasiléia, localizada na fronteira com Bolívia e Peru. Dois cidadãos de nacionalidade peruana foram presos enquanto transportavam aproximadamente 3,0 kg de cloridrato de cocaína em um táxi. Esta apreensão marca um golpe significativo contra as operações de tráfico na região.

Ainda na tarde de quinta-feira, uma segunda operação resultou na apreensão de 2,0 kg de pasta base de cocaína em um veículo de transporte coletivo intermunicipal. Nesta ação, um brasileiro foi preso e conduzido à delegacia de polícia civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

As apreensões fazem parte da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas do Governo Federal, que tem como objetivo principal combater crimes nas regiões de fronteira e divisas do país. Com essas ações, o prejuízo ao crime organizado foi avaliado em aproximadamente R$ 122.000,00.

As operações destacam a eficácia das ações integradas entre diferentes forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e reafirmam o compromisso do governo em proteger as fronteiras do país contra atividades ilícitas.