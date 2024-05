Encontro de Belo e Denilson teve beijo, alfinetada e abraço no Maracanã

O Futebol Solidário em prol do Rio Grande do Sul, realizado neste domingo (26), proporcionou um dos encontros mais aguardados dos últimos anos. Pouco antes de a bola rolar no Maracanã, no Rio de Janeiro, o cantor Belo e o ex-jogador Denilson Show entraram juntos no Domingão com Huck, programa da Rede Globo.

“Sabe que eu te amo muito. Estamos aqui, unidos”, disse Belo, com um sorriso no rosto. Logo depois, ele arriscou cantar um verso na improvisação: “Domingo, vou ao Maracanã. Vou jogar com meu ídolo, que também é meu fã”. Já Denilson afirmou que nunca houve rusga na relação dos dois.

“Olha só o que o Brasil todo queria ver. O “pega para capar” nunca existiu. A última conversa nossa, por telefone, foi: “Poxa, a gente deveria ter conversado antes”, contou. Pouco depois, ele ironizou a demora de Belo para fazer o pagamento da dívida: “Eles me colocaram no time Esperança, que é a última que morre, né?”.

Os dois ainda entraram abraçados no gramado do Maracanã, e o ex-jogador postou o momento nas redes sociais.

Dívida milionária A novela entre Denilson e Belo chegou ao fim em outubro do ano passado. Por meio das redes sociais, o comentarista da Band anunciou que o músico quitou a dívida, cobrada na Justiça há 20 anos. O ex-jogador afirmou que o pagamento foi realizado de forma amigável e que as diferenças entre eles, portanto, foram superadas.

A dívida de Belo com Denilson teve origem em 1999, quando o então jogador comprou os direitos da banda de pagode Soweto, da qual Belo era vocalista, por aproximadamente R$ 1 milhão.

No ano seguinte, o cantor deixou o grupo para seguir carreira solo, e Denilson abriu um processo, alegando quebra de contrato. Segundo as últimas atualizações, a dívida ultrapassou o valor de R$ 7 milhões.