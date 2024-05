Jovem é morto a golpes de canivete após desentendimento em clube de campo sintético no interior do Acre

A Polícia Militar do Acre (PMAC) chegou ao local junto com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ambos verificaram que a vítima estava caída no chão de barriga para cima. A equipe que estava na ambulância avaliou e constatou que Klaiton Jhonatas não estava com os sinais vitais.