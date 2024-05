Defesa Civil de Porto Alegre emite alerta para novas chuvas volumosas na cidade

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas entre 50 e 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h nesta segunda-feira (27), que podem prolongar os alagamentos que persistem na capital gaúcha.

Segundo o aviso, o evento meteorológico pode causar transbordamentos de arroios e deslizamentos de encostas, além do risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de descargas elétricas.

A previsão de início das chuvas é para a madrugada de hoje para amanhã, podendo se estender até a noite de segunda, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que monitora as condições climáticas.

Em nota, a Defesa Civil afirmou que a Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), composta por órgãos municipais e estaduais, acompanha as atualizações da previsão do tempo e mantém equipes prontas para prestar assistência à população.

O órgão também orienta que a população se abrigue em local seguro, além de manter-se afastada de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias, não entrar em alagamentos, observar alterações nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica.

Situação no estado

O alerta para chuvas vem após quase um mês do início das enchentes no Sul do país, que já deixaram 169 pessoas mortas e 56 desaparecidas. A tragédia registrou 806 feridos e mais de 2,3 milhões de pessoas afastadas.

Além disso, bairros, principalmente da Zona Norte da cidade, na região do aeroporto Salgado Filho e da Arena do Grêmio, continuam submersos. O estado registra mais de 800 casos de leptospirose.

As aulas em Porto Alegre estavam previstas para serem retomadas nesta quarta-feira (22), porém devido às condições meteorológicas que atingiram a capital, nesta quinta-feira (23) precisaram ser suspensas novamente.