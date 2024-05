Dólar hoje opera em baixa após salto recente e à espera de inflação nos Estados Unidos

O dólar opera em baixa nesta segunda-feira (13), à medida que traders ajustam posições após salto acentuado da divisa norte-americana na semana passada, conforme o mercado aguarda dados de inflação dos Estados Unidos.

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 9h31, o dólar à vista operava com queda de 0,25%, a R$ 5,144 na compra e R$ 5,145 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caia 0,49%, equivalente a 5.149 pontos.

O Banco Central vai realizar neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de julho de 2024.

Dólar comercial

Compra: R$ 5,144

Venda: R$ 5,145

Dólar turismo

Compra: R$ 5,185

Venda: R$ 5,365

O que aconteceu com o dólar hoje?

Após subir por três sessões consecutivas no Brasil, o dólar opera em baixa na sessão de hoje, em semana que investidores estarão atentos às leituras da inflação na forma do índice de preços ao consumidor (CPI) e do índice de preços ao produtor (PPI), bem como aos dados de vendas no varejo.

No Brasil, a ata da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que reduziu a taxa Selic para 10,50% ao ano, a ser divulgada na terça-feira (14), também promete adicionar volatilidade ao câmbio.