Número de mortos em tragédia no Rio Grande do Sul vai a 147; há 127 desaparecidos

A semana começa com um novo aumento do números de mortos na tragédia climática do Rio Grande do Sul, a maior da história do estado. De acordo com o novo boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã desta segunda-feira (13), o total de óbitos desde o início das enchentes, no fim de abril, chegou a 147.

As autoridades gaúchas informaram, ainda, que o número de pessoas desaparecidas é de 127 até o momento. Há 806 feridos.

Segundo os dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o total de pessoas que tiveram de deixar suas residências aumentou para mais de 619 mil, das quais 80,8 mil estão em abrigos e 538,2 mil, em casas de amigos ou parentes.

Até agora, 447 dos 497 municípios do estado foram afetados, de alguma forma, pelas enchentes. Ao todo, são mais de 2,1 milhões de pessoas atingidas.

Na capital Porto Alegre (RS), o nível das águas do lago Guaíba atingiu a marca de 4,8 metros nesta manhã. A tendência é a de que, com o aumento das chuvas nas últimas horas, esse patamar se aproxime dos 5,5 metros, possivelmente batendo um novo recorde histórico. As projeções são do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Uma das maiores preocupações, neste momento, está relacionada ao aumento do nível das águas da Lagoa dos Patos, na região sul do estado. Na noite de domingo (12), o canal São Gonçalo, em Pelotas (RS), que deságua na lagoa, chegou aos 2,88 metros – mesmo nível da enchente histórica de 1941.

O Rio Taquari, que desagua no Guaíba, já superou a marca de 26 metros, em Lajeado (RS). O Rio Caí, por sua vez, atingiu a chamada “cota de inundação” e deve “apresentar elevação, gerando inundações severas”, informou a Defesa Civil.

Veja os números da tragédia no Rio Grande do Sul até aqui:

•Cidades afetadas: 447

•Pessoas em abrigos: 80.826

•Pessoas desalojadas: 538.241

•Pessoas afetadas: 2.115.703

•Feridos: 806

•Desaparecidos: 127

•Óbitos confirmados: 147

•Pessoas resgatadas: 76.470

•Animais resgatados: 10.814