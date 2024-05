Após vídeo polêmico sobre o RS, Juliana Didone pede desculpas: “Aprendi lição”

Juliana Didone voltou às redes sociais para se desculpar após ter publicado um vídeo polêmico no qual aparece recitando um poema sobre as enchentes no Rio Grande do Sul enquanto está embaixo do chuveiro.

A repercussão negativa levou a atriz a apagar o vídeo, postado na terça-feira (7), e se retratar: “Acabei de me perdendo completamente dentro dos meus sentimentos”, disse ela em outro vídeo publicado no fim de semana em seu Instagram.

“Eu sou gaúcha, tudo que aconteceu e está acontecendo me afeta muito emocionalmente, afeta pessoas muito próximas a mim”, explicou Didone.

Segundo a atriz, ela entendeu ter se expressado de forma “completamente equivocada” sobre o assunto.

“Tragédia não se ajuda com poesia na internet, mas sim com atitudes reais e concretas. Aprendi essa lição”, completou.

Didone ainda confessou ter ficado chateada e constrangida com a proporção que o primeiro vídeo tomou e com o fato de ter “virado meme na internet”.

Mas acrescentou: “A grande verdade é que esse meu equívoco, o desconforto que eu estou sentindo com essa situação, ele não é nada, ele nem existe se comparado com a dor da minha terra e dos meus conterrâneos.”