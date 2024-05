A cantora Madonna se apresenta neste sábado (04) na praia de Copacabana. O show no Rio de Janeiro será gratuito e aberto ao público.

Com a apresentação, Madonna fará o último show da turnê “The Celebration Tour“, que celebra seus 40 anos de carreira.

Além de ser a última data da turnê, o show de Copacabana também terá outras características especiais.

A turnê começou em Londres, na Inglaterra, em outubro de 2023. Madonna passou em 15 países da América do Norte e da Europa, com 81 shows.

Com show no México, a apresentação no Rio de Janeiro será a outra única data da rainha do pop na América Latina.

O palco do show gratuito de Copacabana será maior do que o pensado na “The Celebration Tour”. Além disso, como nas outras datas, a apresentação terá participações de outros artistas.

A diferença é que esses artistas serão brasileiros. Existem rumores sobre quem deve subir ao palco junto com a rainha do pop, mas imagens do ensaio realizado na última quinta-feira (02) confirmaram que Pabllo Vittar fará uma aparição no show.

Confira curiosidades sobre o show da Madonna em Copacabana:

Palco maior que o utilizado na turnê

Um dos destaques da apresentação de Copacabana é que o palco será maior que o utilizado nas outras datas da turnê.

Como o único show da América do Sul, a expectativa é que tudo seja grandioso.

O palco que já está montado em Copacabana tem 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e pé direto de 18 metros .

Serão três passarelas em que Madonna e os dançarinos poderão passear. A central tem 22 metros de extensão, enquanto as laterais tem 20 metros cada.

Madonna ficará mais de 2 metros acima do chão, já que o palco tem altura de 2,4 metros.

“The Celebration Tour” começou em 2023

O Rio de Janeiro será palco do 81º show da “The Celebration Tour”.

A turnê que celebra os 40 anos de carreira da rainha do pop foi lançada em Londres, na Inglaterra, em 2023. A passagem pela The O2 Arena, considerada a principal da capital inglesa, teve seis noites esgotadas.

No total, a turnê passará por 15 países, entre Europa, América Latina e América do Norte.

Setlist formada por quatro décadas de música

Com 14 álbuns lançados ao longo de 40 anos, Madonna fez uma carreira de hits, sucessos e algumas das músicas que mais marcaram a indústria do pop mundial.

Com direção musical de Stuart Price e direção geral de Jamie King, o show mostra a trajetória de Madonna através de algumas de suas músicas mais conhecidas.

Os fãs poderão esperar ouvir ao vivo faixas como “Like A Prayer“, “La Isla Bonita“, “Hung Up“, “Human Nature” e “Vogue“. Já quem espera ouvir “Like A Virgin”, uma notícia ruim: a música não foi vista nas setlists dos outros shows da turnê.

Mais de 20 artistas no palco

Tudo que a Madonna faz é grandioso. Dessa vez, não será diferente em relação ao número de dançarinos que a acompanham a rainha no palco.

Segundo informações divulgadas pela organização do evento, a apresentação terá 24 artistas no palco.

Equipe gigantesca para a apresentação

Além do grupo enorme de artistas que se apresentam com a cantora no palco, a equipe dos bastidores também é significativa.

Cerca de 200 profissionais da equipe viajam com a artista. Desses, 25 são apenas no departamento de figurinos

Presença de uma drag queen ganhadora de “RuPaul’s Drag Race”

Entre os dançarinos e performers da apresentação de Madonna na “The Celebration Tour”, tem alguém que se destaca: Bob the Drag Queen.

Bob ficou mundialmente conhecida por vencer a 8ª temporada de “RuPaul’s Drag Race“. Com senso de humor, a drag conquistou o coração de RuPaul e foi a grande vencedora da competição.

Troca de figurinos com peças icônicas

Além dos hits e revolução do mundo do pop, a carreira de Madonna também mudou o mundo da moda.

A artista foi responsável por conhecermos um show de diva pop com trocas de figurino com peças marcantes como conhecemos hoje.

Para a “The Celebration Tour”, serão utilizados 45 baús de figurinos.

Ao longo da apresentação, 17 figurinos históricos da rainha do pop serão recriados.

Outro adereço que foi informado pela organização do evento é que 40 luvas de boxe serão utilizadas no show.

Presença de Pabllo Vittar

Exatamente para os fãs gritarem “Yukê?!”, Pabllo Vittar deve aparecer no show da rainha do pop.

Segundo o ensaio realizado na última quinta-feira (02), Pabllo irá dançar junto com Madonna durante a performance de uma música.

Ainda não constam informações sobre se Pabllo deverá ou não cantar em conjunto com a diva.